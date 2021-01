Com retorno de dupla titular, Sport desafia Bahia para não parar na degola

Com os retornos do lateral Júnior Tavares e do atacante Marquinhos, o Sport estará reforçado no duelo com o Bahia neste domingo, às 18h15, na Ilha do Retiro, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Jair Ventura terá quase força máxima - Hernane Brocador segue em isolamento por conta da covid-19.

Com isso, Júnior Tavares ocupará a vaga que vinha sendo de Sander. E Marquinhos deverá entrar no lugar de Ronaldo Henrique, formando assim o trio ofensivo do Sport com Dalberto e Patric, lateral que vem atuando como ponta direita.

Além de Hernane, Jair Ventura não vem podendo contar com Leandro Barcia, que está se recuperando de uma ruptura no ligamento do joelho. A previsão de retorno é apenas para a temporada 2021. De resto, o time será semelhante ao aquele que perdeu para o Corinthians por 3 a 0, quinta-feira, na Neo Química Arena.

"Eu falei lá atrás que cada vez vamos perdendo mais jogadores, e que pagaríamos uma conta por conta disso. E a gente está pagando essa conta. Está acontecendo. Mas o campeonato não acabou. Temos a nossa Copa do Mundo, que são sete jogos, para que a gente possa fazer os melhores sete jogos das nossas vidas para alcançarmos o nosso objetivo", resumiu o treinador, dando recado ao time sobre a missão no resto da competição.

A preocupação se dá pela sequência negativa do Sport no Brasileirão. O time pernambucano vem de três derrotas consecutivas. Antes do tropeço em São Paulo, perdeu para o Palmeiras, no Recife, por 1 a 0, mesmo placar da derrota para o Fluminense, no Rio. Esta fase ruim deixou o Sport com 32 pontos, perto de outros clubes ameaçados pela degola.