Com retorno de Erik, Goiás encara o Fluminense para acabar com jejum de vitórias O Goiás encara o Fluminense neste domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, na tentativa de acabar com a má fase no Campeonato Brasileiro. O time não vence há cinco jogos e na última rodada, após a derrota para o então lanterna Joinville, perdeu o técnico Hélio dos Anjos, demitido.