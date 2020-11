Com retorno de Fred, Fluminense recebe o Grêmio e quer fazer 'sombra' nos líderes

Oito jogos de invencibilidade, vitórias sobre rivais fortes como Santos e Fortaleza, e o Fluminense já sonha em brigar pelo título do Brasileirão. Neste domingo, às 20h30, no Maracanã, a equipe recebe o Grêmio em busca de mais uma vitória para "fazer sombra" nos líderes. São três pontos de distância para Internacional e Flamengo. E Fred volta para deixar o ataque mais forte.

O centroavante cumpriu suspensão diante do Fortaleza, no Castelão, e agora volta para a batalha diante de um rival gaúcho que poupará alguns nomes. O volante Dodi é outro que retorna. Mesmo diante de um time misto, a ordem do técnico Odair Hellmann é manter os pés no chão. Nada de achar que a tarefa será fácil. O treinador vem tendo de conter a euforia do grupo desde o bom empate diante do então líder Atlético-MG, no Mineirão. Naquele jogo o Fluminense teve até chances para ganhar. Mas festejou o 1 a 1.

A volta por cima do Fluminense ocorreu depois da queda na Copa do Brasil diante do Atlético-GO. Numa dolorosa eliminação com gol no minuto final, o time se uniu para espantar a crise. Fred foi um dos jogadores mais importantes nessa redenção pelo conhecimento e ajuda que passou aos meninos.

Ele ficou vários jogos na reserva e, mesmo assim, incentivava quem estava atuando. Recuperou a vaga, vem sendo uma espécie de voz de Hellmann no campo e espera contribuir, também, com mais gols. Foram apenas dois até agora. Desencantar diante do Grêmio seria sua resposta de que fechou com o elenco.

O Maracanã vem sendo o diferencial do Fluminense no Brasileirão. São vários pontos somados em casa. Vitórias importantes diante de Vasco e Santos, por exemplo. Derrotas? No palco somente para o arquirrival Flamengo. Mas o time deu um vacilo no último duelo caseiro ao empatar com o Ceará. Recuperou os pontos na casa do Fortaleza e agora quer engatar série de triunfos para galgar mais posições na tabela. Iniciou a rodada em quarto e espera dar mais um passo para cima.

Se Fred e Dodi retornam, Nenê e Pacheco seguem desfalcando o time por causa das lesões musculares. Luiz Henrique voltou da seleção sub-20 e disputa a posição com Caio Paulista para fazer companhia ao experiente centroavante.