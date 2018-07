Com retorno de Grafite, Santa Cruz pega o Figueirense para acabar com a má fase De líder, o Santa Cruz despencou na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Depois da terceira derrota consecutiva, ocupa atualmente o 14.º lugar, com oito pontos. Nesta quarta-feira, às 21 horas, o time recebe o Figueirense, no estádio do Arruda, no Recife, pela oitava rodada, e conta com o retorno do centroavante Grafite para acabar com a má fase.