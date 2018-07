Com retorno de Lugano, São Paulo inicia preparação para clássico com o Santos

O elenco do São Paulo se reapresentou nesta segunda-feira para dar início à preparação para o clássico com o Santos, no próximo sábado. O time tricolor respira no Brasileirão depois de derrotar o Flamengo por 2 a 0 no domingo, o que fez o risco de rebaixamento diminuir.

Recuperado de uma contratura na panturrilha direita, Lugano voltou a treinar, depois de três semanas afastado do gramado. O técnico Dorival Junior comandou uma atividade com os reservas do time, em campo reduzido. Os titulares fizeram trabalho regenerativo na piscina do CT da Barra Funda.

Quem também mostrou avanços em recuperação de lesão, fazendo transição para o gramado, foi o atacante Gilberto. Ele trabalhou no gramado, mas separado dos demais, enquanto finaliza seu tratamento de uma contratura na coxa esquerda.

O meia Maicosuel, que tinha expectativa de ser titular no lugar de Lucas Fernandes no domingo e precisou ser cortado no sábado, não treinou com o grupo. Ele trata uma mialgia no músculo adutor da coxa direita. Dorival optou por Jucilei para a vaga de Lucas.