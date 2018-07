Com retorno de Luis Fabiano, Vasco busca alcançar 8º jogo invicto e a vaga no G-7

O Vasco vem de uma série invicta de sete jogos e pretende manter esse embalo no duelo contra o Vitória neste domingo, às 19 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro. As três vitórias e quatro empates na competição nacional fizeram com que o time carioca se aproximasse da zona da Copa Libertadores.

Agora, a equipe pretende seguir o bom momento para finalmente fazer parte do grupo que vai à competição continental. Atualmente, essa lista inclui as sete melhores equipes da competição. Antes do início da 32.ª rodada, o Vasco era o oitavo com 44 pontos, a três do Flamengo, o então sétimo.

O técnico Zé Ricardo recebeu uma ótima notícia do departamento médico para essa partida. O centroavante Luis Fabiano finalmente voltou a ser relacionado. O jogador retorna à equipe após 75 dias de afastamento por conta de uma artroscopia no joelho.

O treinador, no entanto, não confirmou se ele já começará entre os titulares. "Ele é um jogador bastante experiente, mas não queremos que tenha problema nesse retorno. Deve estar disponível, mas não sabemos o tempo que aguentaria. Treinamos com ele, com o (Andres) Ríos e os dois juntos", comentou.

As únicas confirmações foram os retornos do lateral-esquerdo Henrique, que entra no lugar do Ramon, e do zagueiro Breno, que substituirá Paulão. Zé Ricardo também deixou no ar outra dúvida. Paulinho disputa uma vaga com Yago Pikachu e Andres Ríos.