Com retorno de Luis Fabiano, Vasco recebe Avaí para manter os 100% em casa

O Vasco recebe o Avaí neste sábado, às 19 horas, no estádio de São Januário, com o objetivo de se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. No que depender do retrospecto da equipe em casa, o torcedor vascaíno pode ficar tranquilo.

Até aqui, o time carioca venceu os três jogos que disputou em seu estádio - Sport (2 a 1), Fluminense (3 a 2) e Bahia (2 a 1). O problema é que perdeu os quatro em que atuou fora. Por isso ocupa apenas a 12ª colocação na tabela, com nove pontos, a três de entrar para a zona de rebaixamento da competição.

O técnico Milton Mendes confirmou a escalação da equipe com a presença de Luis Fabiano, Nenê e Yago Pikachu entre os titulares. Luis Fabiano retorna à equipe após ficar de fora da derrota para a Chapecoense por 2 a 1, na última quarta-feira, em Chapecó, por conta de um cálculo renal.

Nenê fará o segundo jogo consecutivo como titular. Após amargar a reserva por cinco partidas, o camisa 10 terá a oportunidade de começar em campo novamente. Desta vez, no entanto, atuará em sua posição de origem.

Contra a Chapecoense, em razão da ausência de Luis Fabiano, Nenê atuou improvisado no ataque. Agora, ele substituirá o volante Wellington e deixará a equipe mais ofensiva. Outra novidade será o retorno de Yago Pikachu, que entra na vaga de Alan Cardoso.