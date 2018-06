Com retorno de Maicon, Renato Gaúcho faz testes na defesa do Grêmio

Um dia após vencer o Avenida na ida da semifinal do Gauchão, o time do Grêmio voltou aos trabalhos, visando a preparação para o duelo da volta, marcado para esta quarta-feira. E o técnico Renato Gaúcho contou com novidades em campo.

Ele teve o retorno do volante Maicon, recuperado de lesão, e fez testes na defesa. Maicon treinou normalmente e esteve em campo no coletivo orientado por Renato. Ele poderá ser opção para a defesa na quarta porque Pedro Geromel está com a seleção brasileira em Berlim - amistoso com a Alemanha nesta terça - e Kannemann vai cumprir suspensão.

Além disso, Renato Gaúcho testou o meia Michel na zaga, fazendo dupla com Paulo Miranda. Assim, o time foi escalado na atividade com Paulo Victor; Madson, Paulo Miranda, Michel e Leonardo; Maicon, Cícero, Alisson, Thonny Anderson e Maicosuel; Hernane.

O treinador não contou com os titulares no gramado nesta segunda porque eles apenas fizeram trabalho regenerativo, após a vitória sobre o Avenida por 3 a 0, fora de casa. Eles devem voltar a campo nesta terça, na última atividade do time para o confronto da volta contra o Avenida.

Com a ampla vantagem construída no jogo de ida, o Grêmio enfrentará o Avenida na noite desta quarta, diante de sua torcida, na Arena Grêmio.