Com retorno de Marta seleção brasileira faz amistosos contra Inglaterra e Polônia

A seleção feminina volta a campo neste sábado para mais um amistoso sob o comando de Pia Sundhage. O primeiro desafio será contra a Inglaterra, às 8h45 (horário de Brasília), no Estádio Riverside, em Middlesbrough, na Inglaterra. Na próxima terça-feira será a vez de encarar a Polônia, às 15h15, na Suzuki Arena, em Kielce. Essas serão a terceira e a quarta partidas da equipe no comando da técnica sueca. Será a primeira partida de Marta sob o comando da nova treinadora.

Na estreia da sueca à frente da equipe, no Torneio Uber Internacional de Futebol Feminino, o Brasil venceu o primeiro jogo contra a Argentina, por 5 a 0. O segundo duelo foi diante do Chile. Após o empate em 0 a 0, a equipe perdeu nos pênaltis e ficou com a segunda colocação da competição.

ONDE ASSISTIR INGLATERRA X BRASIL?

A partida terá transmissão do canal SporTV. Neste sábado Pia terá um importante reforço no time. A meia Marta volta a vestir a camisa da seleção após Copa do Mundo. Na primeira convocação, a jogadora foi cortada devido a uma lesão e não conseguiu disputar o Torneio Internacional. Marta comenta que os dois jogos serão ótimos desafios para a nova fase da equipe.

"A Inglaterra é uma equipe que a gente já conhece que tem uma escola muito forte aqui na Europa. Elas têm jogadas rápidas, são fortes fisicamente, não é muito segredo a maneira que elas jogam. A Polônia já é uma equipe que a gente não tem tanta informação, porque não participou da última Copa do Mundo. Mas perguntando para algumas pessoas aqui da Europa, já sabemos que é uma equipe forte fisicamente. Serão dois grandes jogos que precisamos aproveitar essa oportunidade para crescer cada vez mais."

Outras jogadoras com presença constante na lista de convocadas, como a volante Formiga, a zagueira Mônica, a goleira Bárbara e a lateral Tamires também estarão em campo ao lado de Marta para enfrentar as seleções europeias nos próximos dias.

Entre as novidades da equipe estão as meio-campista Maria e a defensora Giovanna. A primeira é jogadora da Juventus (Itália) e a segunda atua no Avaldsnes (Noruega).

As atletas não apareciam entre as convocadas há alguns anos. A última participação de Maria na seleção, por exemplo, foi durante o Torneio de Futebol Feminino da China, em outubro de 2017. Já Giovanna só havia sido convocada uma vez, em 2013, para treinos na Granja Comary. Agora, as duas reencontram algumas companheiras das divisões de base, como Bia Zaneratto, Andressa Alves e Letícia.

"Depois de muito tempo, estamos tendo a oportunidade de se reencontrar várias companheiras da base. Acho que isso é o mais importante, mostra que o trabalho que foi feito antes está sendo reconhecido. Eu fico feliz de estar revendo essas companheiras e poder jogarmos juntas novamente", conta Maria.