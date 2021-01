Com retorno de titulares, Goiás busca a reabilitação diante do Santos

Sem tempo para lamentar, o Goiás já deixou para trás a goleada aplicada pelo Ceará por 4 a 0 e focou na reabilitação no Brasileirão para seguir com chances de se salvar do rebaixamento. Vindo de três derrotas seguidas, volta a campo neste domingo, quando visita o Santos na Vila Belmiro, às 18h15 pela 32.ª rodada.

Para o duelo, a dupla de treinadores, formada por Augusto César e Glauber Ramos, terá o retorno de dois importantes jogadores ao time o atacante Rafael Moura e o volante Breno, que cumpriram suspensão na pelo terceiro cartão amarelo. Por outro lado, Gustavo Blanco, que testou positivo para a covid-19 na última segunda-feira, segue em isolamento social, porém, assintomático.

Como não há novos desfalques, a tendência é que o time continue atuando com três zagueiros. No meio campo, Breno deve voltar no lugar de Miguel Figueira e, no ataque, Rafael Moura assume a vaga que foi de Vinícius. Outras mudanças podem ocorrer por opção técnica.

"Precisamos ter uma atitude um pouco mais aguerrida contra o Santos, como nós estávamos tendo nos outros jogos, mas não aconteceu desta vez diante do Ceará. É juntar os cacos dessas duas derrotas que sofremos e levantar a cabeça para tentar se reabilitar para as próximas partidas. Vamos aproveitar que nosso próximo adversário está focado em outra competição para quem sabe saímos com um bom resultado", apontou o técnico Glauber Ramos.

O Goiás aparece na 19.ª e penúltima colocação do Brasileirão, com 26 pontos. O Sport, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem 32.