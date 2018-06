Com retorno de Vinícius Júnior, Flamengo enfrenta a Cabofriense pelo Carioca

Depois de estrear com uma vitória por 2 a 0 sobre o Volta Redonda, o Flamengo volta a campo às 20h15 deste domingo para a disputa da segunda rodada do Campeonato Carioca. No estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro, o time carioca enfrenta a Cabofriense, em jogo válido pelo Grupo B.

Na partida de estreia, o técnico Paulo César Carpegiani escalou um time recheado de garotos e o desempenho foi satisfatório. Para o novo desafio, alguns deles vão seguir na equipe, mas nomes da equipe principal já voltam a ficar à disposição e devem jogar.

O elenco principal voltou a treinar apenas no último final de semana e a maioria dos atletas ainda não tem condições de jogo. Os únicos liberados para atuar são Rodinei, René, Léo Duarte, Vinícius Júnior e Lincoln. "Diante das necessidades, vamos colocá-los acoplados aos meninos para que tenham uma identidade mais forte com o torcedor", explicou Paulo César Carpegiani.

O zagueiro Patrick e o lateral-esquerdo Ramon, que foram titulares contra o Volta Redonda, não estarão em campo por conta da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eles têm se dividido entre o time principal e o sub-20.

Adversária do Flamengo, a Cabofriense é uma das protagonistas de uma trama judicial no Campeonato Carioca. A diretoria do Goytacaz avisou que vai denunciar o time de Cabo Frio (RJ) pela escalação irregular do zagueiro Victor Silva na primeira rodada da fase seletiva.

A acusação é de que o jogador estaria irregular por não ter um cumprido uma punição sofrida durante a disputa da Série B1 em agosto de 2017. No entanto, a Cabofriense não mostrou maior preocupação com a situação e inclusive escalou Victor Silva na estreia pela elite contra o Nova Iguaçu. O jogo terminou empatado por 1 a 1.