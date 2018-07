Com retorno de Zeca, Dorival define Santos para jogo contra a Ponte

O Santos contará com todos os seus titulares na partida desta segunda-feira contra a Ponte Preta, no estádio do Pacaembu, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. É o que ficou definido neste domingo, quando o time encerrou a preparação para o duelo com um treinamento fechado no CT Rei Pelé.

Após a atividade, o técnico Dorival Júnior divulgou a lista de 24 jogadores relacionados para o confronto, sendo que a principal novidade foi a presença do lateral Zeca. O jogador ficou fora das últimas três partidas, diante de Santo André, Novorizontino e Ponte Preta, mas agora se recuperou de um edema na região direita do quadril, e voltará a ser aproveitado.

No jogo de ida com a Ponte Preta, em Campinas, o meia Jean Mota foi improvisado na vaga de Zeca. Agora, o time vai entrar em campo com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, David Braz e Zeca; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

Outra novidade na lista de relacionados do Santos será o volante Yuri, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na derrota por 1 a 0 no Moisés Lucarelli e ficará como opção no banco de reservas. Em compensação, o atacante Rodrigão, outro suplente de Dorival, foi vetado pelo departamento médico por causa de uma amidalite.

O Santos precisa de uma vitória por ao menos dois gols de diferença nesta segunda para avançar às semifinais do Paulistão - caso triunfe pela vantagem mínima, a definição da série se dará na disputa de pênaltis.

Confira a lista de relacionados do Santos para o duelo decisivo com a Ponte Preta:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir.

Zagueiros: Cleber Reis, David Braz e Lucas Veríssimo.

Laterais: Matheus Ribeiro, Victor Ferraz e Zeca.

Meio-campistas: Jean Mota, Leandro Donizete, Léo Cittadini, Lucas Lima, Rafael Longuine, Renato, Thiago Maia, Vitor Bueno e Yuri.

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Jonathan Copete, Kayke, Ricardo Oliveira, Thiago Ribeiro e Vladimir Hernández.