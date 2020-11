Com retornos de Jô e Cazares, Corinthians visita o Coritiba para se afastar do rebaixamento

A dois pontos da zona de rebaixamento, o Corinthians visita o Coritiba hoje, às 21h30, no estádio Couto Pereira, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Vagner Mancini vem de uma boa apresentação na última rodada, no empate sem gols com o Grêmio. Apesar de não ter vencido, a equipe teve dois jogadores expulsos e demonstrou raça e entrega em campo, aquilo que o torcedor corintiano gosta.

O lateral-direito chegou a ter a bola do jogo, mas parou em grande defesa de Vanderlei. O jogador destacou a evolução do time. "Aos poucos, estamos recuperando a confiança. A confiança no futebol, o mental do atleta, é tudo. Não é só correr e colocar a bola no pé, ele precisa ter tranquilidade, confiança e respaldo em tudo o que está em volta. A equipe está evoluindo, isso vai nos dando segurança, a gente vai sentindo que a coisa vai andando no caminho certo. Isso nos deixa feliz, temos certeza que vamos, ao longo dos jogos, conseguir vitórias e melhorar na tabela."

Para a partida, Mancini não contará com o zagueiro Marllon e o meia Otero, que foram expulsos e cumprem suspensão. Também ainda não terá o zagueiro Jemerson, com covid-19. As baixas deve dar mais uma chance para o zagueiro Bruno Méndez como titular.

Jô, Cazares e Gustavo Mosquito também foram liberados pelo departamento médico e podem ir a campo. O centroavante testou negativo para o coronavírus e foi reintegrado - ele não entra em campo desde 15 de outubro, quando se machucou no jogo contra o Athletico-PR. Depois pegou coronavírus. Os outros dois estão recuperados de problema muscular.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA X CORINTHIANS

CORITIBA: Wilson; Maílton, Nathan Silva, Sabino e William Matheus; Hugo Moura; Matheus Sales, Matheus Galdezani, Giovanni Augusto e Robson; Osman. Técnico: Rodrigo Santana.

CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Xavier e Luan; Cafu (Léo Natel), Jô (Davó) e Luan. Técnico: Vagner Mancini.

ÁRBITRO: Leandro Pedro Vuaden (RS).

LOCAL: Estádio Couto Pereira, em Curitiba.

HORÁRIO: 21h30.

NA TV: Globo e PPV.