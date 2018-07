Com retornos de Jucilei e Edimar, Dorival relaciona 24 jogadores para clássico

O técnico Dorival Júnior divulgou neste sábado a lista de 24 jogadores relacionados do São Paulo para o clássico contra o Corinthians no domingo, às 11 horas, no estádio do Morumbi, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em relação ao triunfo por 2 a 1 sobre o Vitória, o compromisso anterior da equipe, as novidades são os retornos do volante Jucilei e do lateral-esquerdo Edimar, que estavam suspensos. O primeiro será titular, mas Edimar começará no banco, pois Júnior Tavares ganhará mais uma oportunidade de iniciar a partida.

O volante Araruna, recuperado de estiramento da coxa direita, fica novamente à disposição depois de cinco partidas. No departamento médico seguem o goleiro Renan Ribeiro, com tendinite no joelho direito, e os atacantes Morato e Wellington Nem, que se recuperam de cirurgias no joelho direito.

Dorival comandou o último treino antes do clássico na manhã deste sábado, no CT da Barra Funda, no horário da partida. Sob sol forte, os jogadores fizeram aquecimento com o preparador físico Pedro Campos e na sequência realizaram um treinamento técnico e tático sob o comando do treinador.

O São Paulo está na 17ª colocação com 27 pontos e precisa da vitória sobre o Corinthians para tentar terminar a 25ª rodada fora da zona de rebaixamento. O provável time que entrará em campo no domingo terá: Sidão; Éder Militão, Arboleda, Rodrigo Caio e Júnior Tavares; Petros, Jucilei, Hernanes, Marcos Guilherme e Cueva; Lucas Pratto.

Confira a lista de relacionados do São Paulo:

Goleiros: Denis e Sidão.

Laterais: Éder Militão, Edimar e Júnior Tavares.

Zagueiros: Rodrigo Caio, Arboleda, Lugano e Bruno Alves.

Volantes: Petros, Jucilei e Araruna.

Meias: Maicosuel, Cueva, Lucas Fernandes, Hernanes, Jonatan Gomez, Thomaz e Shaylon.

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Marcos Guilherme, Marcinho e Denilson.