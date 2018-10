Com retornos e sem Bambu, Santos relaciona 23 para duelo contra o Inter no Sul

Com retornos importantes, o Santos relacionou 23 jogadores para o duelo com o Internacional nesta segunda-feira, às 20 horas, no Beira-Rio, no fechamento da 30.ª rodada do Campeonato Brasileiro. A delegação embarcou na manhã deste domingo para Porto Alegre.

O técnico Cuca tem as voltas do volante Alison, do meia Bryan Ruiz e do atacante Rodrygo. O primeiro cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo na última rodada, enquanto que o costa-riquenho fica à disposição após representar a Costa Rica. Rodrygo retorna depois de atuar em amistosos pela seleção brasileira sub-20.

Titular antes de sofrer uma lesão muscular contra o Atlético Paranaense há três semanas, o zagueiro Robson Bambu segue como desfalque. Ele já se recuperou da lesão e treina com o grupo sem limitação há uma semana, mas não foi relacionado.

Cuca alega que o jogador ainda está em fase de transição, mas a ausência pode se dar pela recusa do jogador de assinar o contrato de renovação com o Santos. O atual vínculo do atleta se encerra em 10 de novembro e ele assinou um pré-contrato para reforçar o Atlético Paranaense na próxima temporada.

Com 42 pontos na tabela, o Santos buscará a vitória contra o Inter para quebrar um tabu de 10 anos sem vencer o rival gaúcho no Beira-Rio e para seguir na cola do Atlético-MG, que tem 46 pontos e é o último time dentro do grupo que garante vaga na próxima edição da Copa Libertadores.

Veja os 23 relacionados do Santos para enfrentar o Internacional:

Goleiros: Vanderlei e Vladimir

Laterais: Dodô, Daniel Guedes e Victor Ferraz

Zagueiros: Gustavo Henrique, Lucas Veríssimo e Luiz Felipe

Meias: Alison, Bryan Ruiz, Carlos Sánchez, Diego Pituca, Jean Mota, Léo Cittadini, Renato e Yuri

Atacantes: Arthur Gomes, Bruno Henrique, Copete, Derlis González, Eduardo Sasha, Gabriel e Rodrygo.