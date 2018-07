Com revelação em campo, Goiás tenta manter bom momento diante do Cruzeiro O Goiás visita o Cruzeiro neste domingo, às 16 horas, depois de ter tirado um peso das costas na última rodada do Campeonato Brasileiro, na qual goleou o Santos por 4 a 1 e encerrou um jejum de oito jogos sem vitória na competição.