Andrezinho elogia possível entrada de Thalles no Vasco Líder do Grupo A e um dos destaques da primeira fase do Campeonato Carioca, o Vasco pode não ter seu artilheiro na estreia da Taça Guanabara. Lesionado, o colombiano Riascos, autor de seis gols no Estadual, é dúvida para encarar o Bangu domingo, em São Januário. Mas se não puder atuar, dará lugar a outro nome que vem vivendo bom momento nas últimas partidas: o jovem Thalles, de 20 anos.