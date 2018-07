Com Ribamar poupado, Ricardo Gomes testa Luis Henrique

Em mais um dia de preparação do Botafogo para o clássico com o Fluminense, domingo, em Volta Redonda, pelas semifinais do Campeonato Carioca, o técnico Ricardo Gomes voltou a realizar testes no time e treinou com o atacante Luis Henrique entre os titulares.

Luis Henrique ocupou, na atividade desta quinta-feira, a vaga que foi de Ribamar no treino anterior. Dessa vez, porém, Ribamar treinou em separado, sendo poupado pela comissão técnica. Além disso, o jovem meia Leandro, de apenas 19 anos, novidade do treino de quarta-feira, voltou a trabalhar entre os titulares, indicando que deverá mesmo jogar diante do Fluminense.

Assim, o time titular do Botafogo iniciou a atividade cm a seguinte formação: Jefferson; Luis Ricardo, Carli, Emerson e Diogo; Lindoso, Bruno Silva, Leandro, Salgueiro e Gegê; Luis Henrique.

Como avançou às semifinais do Campeonato Carioca em terceiro lugar, o Botafogo precisará vencer o Fluminense para se garantir na decisão. O goleiro Jefferson garantiu, porém, que a vantagem do adversário não preocupa.

"Tivemos uma experiência dessa em 2013. Acabamos revertendo dois resultados contra Flamengo e Vasco. É um jogo diferente, não é aberto. Não sabemos como o Fluminense virá. Será um jogo de inteligência e disputado", disse.

O goleiro e capitão lembrou que o Botafogo bateu o Fluminense por 2 a 0 na primeira fase do Carioca e avaliou que aquela atuação deve servir como referência para o clássico do próximo domingo.

"Temos que jogar um jogo estratégico e eficiente dentro de campo tanto ofensivamente quanto defensivamente. Sabemos que o empate favorece o Fluminense. Fizemos um grande jogo contra eles e fomos eficientes. Temos que pegar aquele jogo como exemplo para sairmos classificados", afirmou.