Com Ribery expulso, Bayern vence e conquista 1.º turno Mesmo sem Frank Ribery, expulso ainda no primeiro tempo, o Bayern conquistou nesta sexta-feira o título simbólico de campeão do primeiro turno do Campeonato Alemão ao vencer o Colônia por 3 a 0 na Allianz Arena. A vantagem para os demais postulantes ao título já é de pelo menos seis pontos nesta que é a última rodada do primeiro turno.