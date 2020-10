Com Ricardo Oliveira no banco, Coritiba busca a reabilitação contra o Fortaleza

Coritiba x Fortaleza : onde assistir, escalação e arbitragem Partida válida pelo Brasileirão será disputada no Couto Pereira Estadão Esportes 09 de outubro de 2020 | 11h44 Coritiba e Fortaleza se enfrentam neste sábado, às 19h, no Couto Pereira, em partida válida pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão pela TV fechada e pay-per-view. O Coritiba inicia a rodada na 18ª colocação, com 12 pontos. Em sua última partida, a equipe alviverde perdeu para o Grêmio, em Porto Alegre, por 2 a 1. O Fortaleza inicia a rodada na 9ª colocação, com 20 pontos. No meio semana, a equipe venceu o Atlético-MG por 2 a 1, em casa. Coritiba x Fortaleza: onde assistir Coritiba x Fortaleza: onde assistir e escalações. Foto: Arte/Estadão ONDE ASSISTIR Coritiba x Fortaleza poderá ser assistido ao vivo pelo Premiere, que exibe o confronto para todo o Brasil. O canal TNT e o EI Plus também exibirão o duelo. O Estadão fará tempo real da partida. ESCALAÇÕES PROVÁVEIS Coritiba: Wilson; Natanael, Rodolfo Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Ramón Martínez; Gabriel (Neílton), Giovanni Augusto e Robson Fortaleza: Felipe Alves, Tinga, Paulão, Roger Carvalho, Bruno Melo (Carlinho); Ronald, Juninho; Yuri, Romarinho, Wellington Paulista, Osvaldo ARBITRAGEM Árbitro: Ricardo Marques Ribeiro – MG Árbitro Assistente 1: Celso Luiz da Silva – MG Árbitro Assistente 2: Ricardo Junio de Souza – MG Quarto Árbitro: Luiz Alexandre Fernandes – PR Árbitro de Vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira – MG Assistente de Árbitro de Vídeo 1: Wanderson Alves de Sousa – MG Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Felipe Alan Costa de Oliveira – MG Observador de VAR: Cláudio José de Oliveira Soares – RJ ONDE ASSISTIR Atlético-MG x Goiás Santos x Grêmio Vasco x Flamengo Palmeiras x São Paulo Tudo o que sabemos sobre: futebolCoritibaFortaleza Esporte ClubeCampeonato Brasileiro de Futebol DESTAQUES EM ESPORTES Na 1ª final em Roland Garros, Bruno Soares busca 2º título seguido de Grand Slam Na 1ª final em Roland Garros, Bruno Soares busca 2º título seguido de Grand Slam Brasil goleia a Bolívia com facilidade na estreia das Eliminatórias Brasil goleia a Bolívia com facilidade na estreia das Eliminatórias Com brilho de Butler, Heat supera Lakers e força sexto jogo da final da NBA Com brilho de Butler, Heat supera Lakers e força sexto jogo da final da NBA COMENTÁRIOS Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão. Assine o Estadão Tendências: Os muitos lados de Novak Djokovic, expostos para todo mundo ver Maratona de Tóquio é adiada para depois dos Jogos Olímpicos em 2021 Marta e Zagallo vão ganhar estátua no Museu da CBF Brasileirão 2020: premiação, times, transmissão, calendário, campeões e muito mais Pay-per-view do futebol: veja valores e serviços para acompanhar as competições