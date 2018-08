Com Richarlison em campo, Everton perde amistoso para o Valencia em casa

Em um dos vários amistosos realizados pelas equipes europeias poucos dias antes da volta das competições no Velho Continente, o Everton perdeu por 3 a 2 para o Valencia neste sábado, no estádio Goodison Park, em Liverpool. O brasileiro Richarlison, maior contratação da história do clube inglês, fez o segundo jogo pela nova equipe - o primeiro em casa - e jogou bem, mas passou em branco.

+ Barça confirma acordo de R$ 95 mi e francês Lucas Digne é contratado pelo Everton

+ Everton confirma acerto com atacante Richarlison, ex-Fluminense

Quem brilhou foi outro brasileiro: o atacante Rodrigo Moreno, naturalizado espanhol, que marcou duas vezes para o Valencia. O turco Tosun e Michael Keane fizeram os gols do time inglês e o dinamarquês Daniel Wass, recém-contratado, definiu o placar no final do jogo em favor dos espanhóis.

Richarlison foi muito participativo em sua estreia diante da torcida do Everton, em Liverpool, e teve uma grande chance para mudar o panorama da partida, mas parou no compatriota Neto, que fez grande defesa em arremate bonito do ex-atacante do Fluminense.

Após uma boa temporada no Watford, Richarlison foi anunciado pelo Everton há 10 dias como a contratação mais cara da história do clube, que desembolsou 45 milhões de libras (cerca de R$ 225 milhões) na negociação.

OUTROS AMISTOSOS - Um dos times que decepcionou em amistoso neste sábado foi o Olympique de Marselha. Mesmo com boa parte de seus titulares em campo, como Luiz Gustavo e Payet, o time francês foi goleado por 5 a 2 pelo Bournemouth, 12.º colocado no último Campeonato Inglês.

Nos outros jogos do dia, os times da Alemanha mostraram força. Vitória do Borussia Mönchengladbach sobre o Southampton por 3 a 0 e goleadas do Hannover e do Hoffeinheim por 5 a 1 e 5 a 0 em cima de Udinese e Chievo Verona, respectivamente. Em outras partidas entre espanhóis e ingleses, o Wolverhampton venceu o Villarreal por 2 a 1, enquanto que Fulham e Celta empataram por 2 a 2.