Com risco de eliminação, Flamengo enfrenta Boavista para respirar no Carioca

Na sexta posição, a equipe do técnico Muricy Ramalho tem os mesmos seis pontos do Boavista, mas perde no número de vitórias. Uma derrota neste sábado faria com que a equipe do interior abrisse três pontos de diferença, sem poder mais ser alcançada pelo clube rubro-negro. Para não ser eliminado, teria de vencer e ainda torcer por uma combinação de resultados pouco provável.

Por isso, nem mesmo o empate passa pela cabeça dos jogadores. Eliminado na semifinal da Copa Sul-Minas-Rio, ficar de fora das finais do Estadual criaria uma crise, além de ter um longo período de inatividade até o início do Campeonato Brasileiro em maio, já que teria apenas a Copa do Brasil para disputar neste intervalo.

Para voltar a vencer, o time conta com o retorno do argentino Mancuello. Recuperado de lesão, o jogador ficou afastado dos gramados por um mês, justamente o período em que a equipe viveu o pior momento na temporada. O atacante Guerrero foi poupado durante a semana, mas não é problema para o treinador, que deve abandonar o esquema com três homens de frente para reforçar o meio de campo.

Ex-jogador do Botafogo, o técnico do Boavista é Rodrigo Beckham. Ele aposta em Leandrão, que atuou no Vasco na última temporada e decepcionou. Na defesa, o Flamengo reencontrará o zagueiro Luiz Alberto, de 38 anos e revelado pelo clube rubro-negro.