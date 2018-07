Com risco de nova queda, Guarani demite Evaristo Piza

A falta de resultados e a ameaça de rebaixamento dentro do Grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro derrubaram o técnico Evaristo Piza do Guarani. Ele foi liberado pela diretoria em comunicado divulgado na manhã deste domingo. O substituto deve ser definido nos próximos dias.

Carlinhos, técnico da base, deve assumir o cargo interinamente, em princípio, para o próximo jogo que será contra o Juventude, na próxima segunda-feira, à noite, em Campinas, pela 13ª rodada.

O estopim da queda de Piza foi a derrota, sábado, por 1 a 0, para o Macaé, no Rio de Janeiro, pela 12ª rodada. O time campineiro permaneceu com 12 pontos, em oitavo lugar, contra nove do São Caetano e seis do Duque de Caxias, que neste momento estariam rebaixados.

A campanha é muito fraca. Em 12 jogos foram apenas duas vitórias, seis empates e quatro derrotas. O ataque é o terceiro pior da competição, com sete gols, contra seis do Duque e cinco do São Caetano. O curioso é que a defesa não é tão vazada, com apenas 11 gols. Isso, porém, lhe dá quatro gols negativos de saldo.