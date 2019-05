Com Rithely em campo, Inter se prepara para duelos fora de casa

Embalado pela boa vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro, o elenco do Internacional se prepara para enfrentar dois grandes jogos fora de casa. O primeiro será no sábado, às 16 horas, diante do Palmeiras, em São Paulo, pela competição nacional. O segundo, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, acontecerá na terça-feira, às 19h30, em Buenos Aires.

"Estamos muito contentes por conseguir uma vitória e conquistar os três pontos em casa. Foi ótimo receber o carinho do torcedor. Estamos conseguindo as vitórias e seguiremos trabalhando para isso", afirmou o argentino Martín Sarrafiore, autor do gol da vitória diante do time carioca.

O treinamento foi realizado em campo reduzido apenas com os atletas que não iniciaram a partida da última quarta-feira. Recuperado de lesão muscular na coxa direita, Rithely participou normalmente das atividades, que contaram também com o meia José Aldo e com o volante José Gabriel, ambos promovidos ao elenco principal.

Os jogadores do Inter voltam a treinar na sexta pela manhã e viajará rumo a São Paulo à tarde. De lá, a delegação ruma direto a Buenos Aires para a partida contra o River Plate, na terça-feira, pela Libertadores.