Com Rivaldo e Rivaldo Júnior, Mogi Mirim perde do Ituano no Paulistão

MOGI MIRIM - A dupla formada por Rivaldo e Rivaldo Júnior parece não trazer sorte para o Mogi Mirim. Na segunda vez que pai e filho atuaram juntos, após saírem do banco de reservas, o time da casa não conseguiu a reabilitação e perdeu para o Ituano por 1 a 0, no estádio Romildo Gomes Ferreira, pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista.

Esse é o terceiro jogo seguido sem vitória do Mogi Mirim, que estacionou nos 12 pontos, na quarta colocação do Grupo D. Depois de perder para o Palmeiras por 1 a 0, nos minutos finais, o Ituano se reabilitou e chegou aos 18 pontos, assumindo provisoriamente a liderança do Grupo B. Para permanecer na ponta, o time precisa torcer por um tropeço do Botafogo diante do Palmeiras neste domingo.

Apesar de jogar fora de casa, foi o Ituano quem tomou a iniciativa na frente e quase abriu o placar logo aos dois minutos. Jean Carlos passou por Reynaldo e, sem ângulo, mandou na rede pelo lado de fora. A primeira oportunidade do Mogi Mirim saiu aos 14, em finalização de Vitinho pela linha de fundo. Melhor em campo, o time visitante ainda acertou o travessão em finalização de Cristiano.

Na volta do intervalo, o Mogi Mirim esteve perto de marcar com Fernando Baiano, que não conseguiu completar chute cruzado de Leonardo. Aos cinco minutos, Anderson Salles arriscou de longe e mandou no ângulo de Reynaldo, que nada pôde fazer: 1 a 0. Os donos da casa pressionaram o Ituano em busca do empate, mas dava muito espaço para os contra-ataques do adversário.

O Mogi Mirim volta a campo na próxima quarta-feira, quando enfrenta a Portuguesa, às 19h30, no estádio do Canindé, em São Paulo, pela 11.ª rodada. No sábado, o Ituano recebe o desesperado Linense, às 18h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).

MOGI MIRIM 0 x 1 ITUANO

MOGI MIRIM - Reynaldo; Edson Ratinho, Mirita, Álvaro e Leonardo; Oberdam (Rivaldo Júnior), Elanardo, Moacir (Everton Sena) e Vitinho; Serginho e Fernando Baiano (Rivaldo). Técnico: Ailton Silva.

ITUANO - Vagner; Alex, Alemão, Anderson Sales e Esquerdinha; Gercimar, Ewertoon Cabeça, Paulinho (Claudio) e Cristian; Jean Carlos (Marcão) e Marcelinho (Clayson). Técnico: Doriva.

GOL - Anderson Salles, aos 5 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Álvaro e Oberdam (Mogi Mirim); Alex, Clayson e Jean Carlos (Ituano).

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Romildo Gomes Ferreira, em Mogi Mirim (SP).