Com rivalidade em alta, Flamengo e Vasco fazem clássico no Maracanã

Flamengo e Vasco já se encontraram em um amistoso de pré-temporada, em Manaus, no início do ano. Na ocasião, o time rubro-negro levou a melhor por 1 a 0. Mas neste domingo, às 18h30, no estádio do Maracanã, no Rio, os dois times vão reeditar a rivalidade em um jogo à vera, pela 11.ª rodada do Campeonato Carioca.

A equipe vascaína começou a rodada na liderança isolada da competição. Porém, está pressionada para quebrar o jejum de vitórias rubro-negras - desde 2012 o Vasco não vence o Flamengo. Antes do duelo, inclusive, o presidente Eurico Miranda conversou com atletas para enfatizar a importância de um bom resultado.

O técnico Doriva quer surpreender o adversário. Durante a semana ele realizou treinos secretos e trabalhou jogadas ensaiadas. Além disso, tem como trunfo a chegada do atacante Dagoberto, que deu mais qualidade ao setor ofensivo. "O nosso time mudou bastante, o do Flamengo não mudou tanto assim", considerou Doriva. "Estamos observando todos os jogos do Flamengo para preparar o jogo, como fazemos com todos os adversários".

O treinador Vanderlei Luxemburgo admitiu o bom momento do rival. "O Vasco veio de um ano ruim. Subiu, mas ficou aquela desconfiança. Agora, chega na liderança da competição. É um clássico que mexe muito com as pessoas e com os torcedores. Estamos preparados para essa rivalidade".

O time rubro-negro busca se manter entre os quatro melhores da tabela de classificação e um tropeço pode por em risco a classificação para as finais do campeonato. Luxemburgo deve escalar os mesmos jogadores que venceram o Brasil, de Pelotas (RS), na última quarta-feira, pela Copa do Brasil.

O banco de reservas pode ter novidade. O meia Everton, que se recupera de contusão, deve ser relacionado novamente. Paulinho, que entrou bem nos últimos jogos, segue no banco de reservas, mas a cada dia tem mostrado que pode alcançar uma vaga entre os titulares e tem grandes chances de entrar no decorrer da partida.