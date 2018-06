Com Roberto Carlos, Fifa inaugura em Moscou o 'Museu Mundial do Futebol'

Roberto Carlos foi um dos 150 convidados da Fifa que participaram em Moscou da inauguração do denominado "Museu Mundial do Futebol", em evento realizado na noite de sexta-feira. Campeão do mundo de 2002 com a seleção brasileira, o ex-jogador do Real Madrid é o embaixador da candidatura do Marrocos para sediar a Copa de 2026.

+ CBF se aproxima do Catar para incrementar patrocínios da Copa América

+ Miranda será o capitão do Brasil no amistoso contra a Áustria neste domingo

+ Sampaoli chama Enzo Pérez para o lugar de Lanzini, cortado da Argentina por lesão

A exposição terá entrada gratuita e ficará disponível aos fãs até 20 de julho, cinco dias depois da final da Copa de 2018. Entre as atrações, os visitantes poderão observar objetos que pertenceram a jogadores como Pelé, Diego Maradona, Lev Yashin, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Também fazem parte desta mostra o troféu que será entregue ao capitão da seleção campeã mundial na Rússia, uma réplica da taça Jules Rimet e as 64 bolas que serão utilizadas no torneio que começa na próxima quinta-feira, em Moscou.

Outra atração são vídeos compartilhados por fãs de cada um dos 32 países que serão representados na Copa do Mundo, com a exposição de aspectos das culturas destas nações. A seleção das filmagens foi feita pela Hyundai, montadora de carros que é patrocinadora oficial da Copa do Mundo e do museu recém-inaugurado.

"Temos a sorte de estar presenciando a história sendo feita nessa Copa na Rússia", declarou nesta sexta-feira a secretária-geral da Fifa, Fatma Samoura, durante o evento. "Eu considero que a missão da Fifa é constantemente evidenciar o que nos trouxe até aqui: todos aqueles que escreveram a história do futebol e da Copa do Mundo. E é importante lembrar que os fãs são parte fundamental dessa história", concluiu.