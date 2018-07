Com Robinho, Atlético-MG divulga lista da Libertadores

Dois dias antes da estreia na Libertadores, o Atlético-MG divulgou nesta segunda-feira a lista de jogadores inscritos para a competição. Entre os 30 nomes, limite estabelecido pela Conmebol, a principal novidade é a presença do atacante Robinho, grande contratação do clube mineiro para esta temporada.

O Atlético-MG anunciou a contratação de Robinho na quinta-feira passada e o jogador já causa grande furor em Belo Horizonte. Ele não viajou para a estreia diante do Melgar, nesta quarta, no Peru, mas foi confirmado nesta segunda como o camisa 7 da equipe na competição. O número é o mesmo que ele vestiu em seus momentos de maior sucesso na carreira, com a camisa do Santos.

Outro recém-contratado que foi inscrito na Libertadores é o volante Júnior Urso. Somente nesta segunda-feira, o volante que estava no futebol chinês foi oficializado como reforço do Atlético-MG, mas ainda assim ele já foi confirmado como camisa 20 do time.

Os equatorianos Erazo e Cazares também apareceram na lista. O caso que mais preocupava era o do meia Cazares. Por conta de problemas burocráticos, o jogador sequer foi regularizado junto à CBF e o Atlético-MG corre para resolver a situação. Mesmo assim, ele está inscrito na Libertadores e viajou para o Peru.

Com a definição da lista nesta segunda-feira, o Atlético-MG descartou a presença do atacante Clayton na fase de grupos da competição. O clube tenta a liberação do jogador junto ao Figueirense, mas não quis esperar uma reunião nesta terça para saber se contará com o reforço. A tendência é que a negociação se arraste pelos próximos dias.

Confira a lista de inscritos e a numeração do Atlético-MG para a Libertadores:

Goleiros:

1 - Victor

12 - Giovanni

24 - Uilson

Laterais:

2 - Marcos Rocha

6 - Douglas Santos

14 - Mansur

19 - Carlos César

29 - Patric

Zagueiros:

3 - Léo Silva

4 - Erazo

15 - Edcarlos

21 - Gabriel

26 - Tiago

Volantes:

5 - Rafael Carioca

8 - Leandro Donizete

18 - Lucas Cândido

20 - Jr. Urso

Meias:

10 - Dátolo

11 - Cazares

23 - Dodô

25 - Yago

30 - Eduardo

Atacantes:

7 - Robinho

9 - Lucas Pratto

13 - Carlos

16 - Pablo

17 - Hyuri

22 - Thiago Ribeiro

27 - Luan

28 - Henrique