Com Robinho, Marcelo Oliveira define time do Palmeiras para clássico

O Palmeiras está definido para encarar o Santos, às 16 horas de domingo, no Allianz Parque. O técnico Marcelo Oliveira comandou um treinamento coletivo nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, no qual montou a equipe e, sem mistério, mostrou quem vai levar a campo. A novidade é o meia Robinho.

Recuperado de um edema na coxa direita, o meia treinou normalmente entre os titulares e deve jogar. O restante é o mesmo dos últimos jogos, exceto a partida contra o ASA, quando o treinador resolveu escalar um time praticamente reserva - Fernando Prass e Victor Ramos foram os únicos titulares em ação na última quarta-feira.

A formação treinada foi Prass; Lucas, Leandro Almeida, Victor Ramos e Egídio; Gabriel, Arouca, Robinho, Dudu e Rafael Marques; Leandro Pereira. Já no time reserva jogaram: Aranha, João Paulo, Amaral, Nathan e Mouche; Andrei, Fellype Gabriel, Kelvin, Leandro e Gabriel Jesus; Barrios.

Durante o treinamento, Leandro Pereira acabou trombando com Aranha e o goleiro teve que deixar o gramado, com dores. No fim, os titulares venceram por 2 a 1, com gols de Leandro Pereira, Leandro Almeida e Amaral.

Novo reforço do Palmeiras, Lucas Barrios treinou entre os reservas por ter acabado de chegar. Ele começou a treinar na terça-feira e, por isso, Marcelo Oliveira já avisou que deve deixá-lo no banco e que provavelmente entrará no decorrer da partida. Os desfalques para o clássico são o zagueiro Vitor Hugo, com uma lesão no rosto, e o atacante Alecsandro, também contundido.