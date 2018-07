Com Robinho e sem Cleiton, Palmeiras divulga relacionados

O Palmeiras realizou nesta terça-feira o último treinamento antes da partida contra o Fluminense, quarta-feira, às 22h, no Allianz Parque, pela semifinal da Copa do Brasil. Após a atividade, que não contou com a presença da imprensa, o técnico Marcelo Oliveira divulgou a lista dos relacionados e confirmou o retorno do meia Robinho, recuperado de dores musculares. Por outro lado, Cleiton Xavier, que tinha chances de voltar, continua fora.

Robinho sentiu dores na vitória por 3 a 2 sobre o Internacional, dia 30 de setembro e desfalcou o time por cinco partidas: Chapecoense, Ponte Preta, Avaí, Fluminense e Sport. Recuperado, ele tem a missão de tentar ajudar a equipe a voltar a apresentar um bom futebol e demonstrar mais criatividade com a bola no pé.

Quem também aparece como novidade é o zagueiro Victor Ramos, recuperado de desgaste muscular, e o volante Andrei Girotto, que cumpriu suspensão diante do Sport. Entretanto, ambos devem ficar no banco de reservas.

Os desfalques são Gabriel, Arouca e Fellype Gabriel, que se recuperam de lesão, e Alecsandro, Thiago Santos e Leandro Almeida, que já defenderam outras agremiações na Copa do Brasil, por isso estão impossibilitados de atuar nesta quarta-feira.

Assim como aconteceu no primeiro jogo, Marcelo Oliveira não deu pistas de qual time levará para o campo, mas, caso não faça nenhuma grande surpresa, a única dúvida é Egídio ou Matheus Sales. Com Egídio no time, Zé Roberto deve atuar no meio de campo. Caso o escolhido seja o garoto que estreou pela equipe no último sábado, diante do Sport, Zé deverá atuar na lateral-esquerda.

O Palmeiras deve ir a campo com Fernando Prass; Lucas, Jackson, Vitor Hugo e Egídio (Matheus Sales); Amaral, Robinho, Zé Roberto, Dudu e Rafael Marques; Lucas Barrios.

Nesta terça-feira, Marcelo Oliveira esboçou o time titular, comandou algumas jogadas ensaiadas e treinou cobranças de pênaltis. Vale lembrar que a equipe alviverde precisa vencer por 1 a 0 ou por dois ou mais gols de diferença para chegar na final. Se vencer por 2 a 1, a decisão vai para os pênaltis. Caso o Alviverde vença por um gol, mas leve pelo menos dois gols (3 x 2, 4 x 3, por exemplo), a equipe carioca é quem avança.

Confira a lista dos 23 atletas convocados:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson

Laterais: Lucas, Egídio, João Paulo e João Pedro

Zagueiros: Jackson, Vitor Hugo, Victor Ramos e Nathan

Volantes: Matheus Sales, Amaral e Andrei Girotto

Meias: Robinho, Allione e Zé Roberto

Atacantes: Mouche, Lucas Barrios, Cristaldo, Gabriel Jesus, Kelvin, Dudu e Rafael Marques