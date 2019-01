Com rodízio em prática, Palmeiras só não testou três jogadores no Paulista

O rodízio de jogadores no começo do Campeonato Paulista faz o Palmeiras ter conseguido um alto número de rotação do elenco. Nas duas primeiras rodadas, a equipe conseguiu utilizar 21 atletas. Dos 24 inscritos até agora para a competição, apenas o goleiro Jailson, o volante Jean e o meia Moisés ainda não tiveram a oportunidade de estrearem na temporada.

A possível chance para o trio pode vir neste domingo, contra o São Caetano, no estádio Anacleto Campanella. O técnico Luiz Felipe Scolari disse na quarta-feira pretender fazer mais mudanças na formação e, quem sabe, contemplar na escalação quem não tem um minuto sequer jogado em 2019. Jean e Moisés, por exemplo, só foram inscritos na última terça-feira.

O Palmeiras pretende estender o rodízio de titulares aos goleiros e, por isso, Jailson é o favorito a ser escalado contra o São Caetano. Já para atletas de linha, a definição de quem joga dependerá de fatores físicos, como o desgaste e a evolução do rendimento na pré-temporada.

"Deu bastante certo (o rodízio) no ano passado durante o Brasileiro. Todos querem jogar. Temos profissionais excelentes no clube que acompanham o nosso desempenho. A gente acredita no trabalho deles e estamos aqui para acatar ordens", afirmou o meia Gustavo Scarpa, um dos poucos jogadores do elenco a ter atuado nos dois primeiros compromissos no ano.