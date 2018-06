Com Rodrigo Caio, São Paulo divulga lista de relacionados para enfrentar o Ituano

O zagueiro Rodrigo Caio é a principal novidade do São Paulo na lista de relacionados divulgada pelo técnico Dorival Junior para o duelo contra o Ituano, nesta quarta, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista, duelo adiado da semana passada por causa do jogo contra o CSA, pela 2ª fase da Copa do Brasil.

+ Dorival exalta reação do São Paulo em 2017, mas alerta: 'Time grande cai sim'

O jogador volta de suspensão e será titular, ao lado de Bruno Alves, que segue tendo sequência no time de Dorival. Anderson Martins, desfalque de última hora para o clássico com o Santos, segue fora, aprimorando a física depois de se recuperar de dores na região lombar.

O volante Petros, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque do time. No lugar dele, Dorival vai escalar Hudson, que terá sua segunda oportunidade como titular do time neste ano, de novo na vaga de Petros. Ele começou jogando na vitória por 2 a 0 sobre a equipe alagoana no torneio nacional.

Veja a lista de relacionados:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão, Edimar, Júnior Tavares e Reinaldo

Zagueiros: Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Araruna, Hudson e Jucilei

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nene, Shaylon e Valdívia

Atacantes: Brenner, Caíque, Diego Souza, Marcos Guilherme e Tréllez