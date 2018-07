Com Rodrigo Caio suspenso, Leão escala Piris em treino do São Paulo SÃO PAULO - Com Rodrigo Caio suspenso, após ter sido expulso no clássico diante do Santos, no último domingo, o técnico Emerson Leão promoveu o retorno do lateral Piris ao time titular no treino do São Paulo desta quinta-feira. Esta deve ser a única mudança da equipe para a partida diante do Mirassol, neste domingo, fora de casa, pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista.