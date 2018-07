Com Rodrigo suspenso, Jomar ganha chance na zaga do Vasco

O zagueiro Jomar será uma das novidades na escalação do Vasco para o duelo com o CRB, em Maceió, pela 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, neste sábado. A presença do jogador foi confirmada pelo técnico Jorginho. E ele celebrou a oportunidade de atuar ao lado de Luan, seu amigo desde as categorias de base do clube.

"Minha parceria com o Luan vem desde a base. É um jogador que eu sempre admirei. Ele frequenta minha casa, eu vou na dele também, temos esta grande amizade. Esta união nos deixará mais tranquilos e focados no jogo contra o CRB para que possamos ter uma vitória importante", disse Jomar, que vai ficar com a vaga que vinha sendo de Rodrigo, que foi expulso contra o Londrina e cumprirá suspensão automática.

"Rodrigo sempre foi um pai para mim. Estou muito feliz em substituí-lo neste duelo. Tenho certeza que ele está torcendo muito por mim, para que tenha uma atuação segura, assim como todo o grupo. Entrar no lugar de um atleta deste patamar é uma alegria muito grande e farei de tudo para fazer uma grande partida, ajudando meus companheiros e conseguindo o resultado positivo", acrescentou o jogador.

A outra mudança na escalação do Vasco vai ser a entrada de Julio dos Santos no meio-de-campo. Ele ocupará a vaga do volante Willliam Oliveira, que foi liberado pela comissão técnica para o seu casamento.

Assim, o Vasco vai entrar em campo com a seguinte formação: Martin Silva; Madson, Luan, Jomar e Julio Cesar; Marcelo Mattos, Julio dos Santos, Andrezinho e Nenê; Jorge Henrique e Leandrão.

"O jogo contra o CRB será muito complicado, eles estão bem na tabela. Na Copa do Brasil, quando jogamos com eles em São Januário e na casa deles foi bem truncado, conseguimos nos classificar com um gol no fim da partida. Mas, tenho certeza que será um bom confronto e a defesa formada comigo e com o Luan fará uma boa exibição e, se Deus quiser, sairemos vitoriosos", disse Jomar.