Com Rodrygo titular e falha de Marcelo, Real perde para o Tottenham

O Real Madrid continua sem engrenar na preparação para a temporada 2019/2020 do futebol europeu. Nesta terça-feira, com Rodrygo como titular pela primeira vez e um erro grosseiro de Marcelo, o time perdeu para o Tottenham por 1 a 0, em Munique, pelas semifinais da Copa Audi, um torneio amistoso de dois dias disputado no estádio do Bayern, a Allianz Arena. O único gol do duelo foi marcado por Harry Kane.

A derrota ampliou a pré-temporada ruim do Real Madrid, que ainda não venceu uma partida nos 90 minutos. Antes, o time havia realizado três compromissos nos Estados Unidos. A equipe perdeu por 3 a 1 para o Bayern, empatou por 2 a 2 com o Arsenal, depois o superando na disputa de pênaltis, e levou uma dura goleada de 7 a 3 do Atlético de Madrid.

Ainda em Munique, na quarta-feira, o Real Madrid vai disputar o terceiro lugar da competição amistosa contra o time que perder o confronto entre Bayern e Fenerbahçe, que será realizado ainda nesta terça. E o vencedor vai pegar o Tottenham na decisão.

O Real Madrid iniciou a partida com dois brasileiros como titulares: Marcelo e Rodrygo. E o lateral acabou sendo determinante para a derrota do time espanhol, pois, aos 21 minutos do primeiro tempo, após tentar evitar a saída pela lateral de um passe de Hazard, "deu" um lançamento para Harry Kane, que ficou cara a cara com Navas, finalizando às redes.

Já Rodrygo, que havia entrado como substituto em dois dos três amistosos do Real Madrid nos Estados Unidos, recebeu uma chance de Zidane como titular, permanecendo em campo até os 35 minutos do segundo tempo. Na etapa final, inclusive, chegou a marcar um gol, bem anulado, por impedimento.

Vinicius Junior entrou durante o segundo do tempo do duelo no Real Madrid, assim como se deu com Lucas Moura no Tottenham. Já Casemiro, que retornou das férias apenas na última segunda-feira, pois participou da Copa América pela seleção brasileira, nem foi relacionado para a competição amistosa.

Embora o gol da vitória do Tottenham tenha surgido a partir de um erro de Marcelo, o Tottenham foi bem superior no duelo desta terça. O finalista da última Liga dos Campeões iniciou o jogo com a sua base titular, com a exceção de Lloris, acionado apenas na volta do intervalo, com o goleiro reserva Gazzaniga começando o confronto.

Navas, único jogador a permanecer em campo durante os 90 minutos, foi o destaque do amistoso, com defesas difíceis pelo Real, que começou a fazer mudanças na formação apenas aos 19 minutos da etapa final, ao contrário do Tottenham, que mudou nove nomes já para o segundo tempo. Por 15 minutos na etapa final, o Real chegou a atuar com Benzema, Hazard, Rodrygo - todos titulares - e Vinicius Junior no setor ofensivo, mas o quarteto não conseguiu evitar a derrota.

Além da briga pelo terceiro lugar da Copa Audi, o Real Madrid ainda fará dois amistosos na sua pré-temporada, em 7 e 11 de agosto, contra Red Bull Salzburg e Roma, respectivamente. E a estreia no Campeonato Espanhol será no dia 17, fora de casa, contra o Celta.

O Tottenham, por sua vez, decidirá o torneio amistoso nesta quarta e depois enfrentará a Inter de Milão no dia 4, pela International Champions Cup. E estreará no Campeonato Inglês no dia 10, diante do Aston Villa, em casa.