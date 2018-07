Com Rogério Ceni fora, São Paulo faz mistério para jogo no Morumbi

No treino da manhã desta sexta-feira, Milton Cruz manteve a indefinição no time do São Paulo para encarar o Figueirense, neste sábado, no Morumbi, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Há dúvidas na escolha dos volantes, já que Carlinhos, Hudson e Thiago Mendes brigam por duas vagas. A única certeza é a de que o capitão Rogério Ceni, ainda machucado, não joga.

Na última quinta, o técnico havia escalado 12 jogadores no time titular em treino tático. Na manhã de sexta, porém, Milton Cruz não trabalhou a formação da equipe e só vai anunciar a escalação uma hora antes da partida. O São Paulo está em quarto lugar na classificação e depende apenas dos próprios resultados para confirmar a classificação para a Copa Libertadores de 2016.

Este poderia ser o último jogo oficial de Rogério Ceni no Morumbi, já que o goleiro se aposenta no fim da temporada. A última partida antes do amistoso de despedida, agora, pode ser contra o Goiás, no Serra Dourada, pela última rodada, mas sua presença no jogo ainda não está confirmada. Ceni está machucado desde 28 de outubro e deve ir ao Morumbi no sábado somente para cumprimentar a torcida.

Após os treinos de bola parada nesta sexta, os jogadores fizeram um breve "rachão" de cerca de 30 minutos antes de aprimorar as finalizações. Desta forma, Milton Cruz não deu mais pistas sobre o time que deve atuar neste sábado. Ganso (recuperado de um desconforto muscular) e Alexandre Pato (que não atuou contra o Corinthians por questões contratuais) devem voltar à equipe titular.

Além de Rogério Ceni (lesão no pé direito), o atacante Rogério (estiramento na coxa esquerda) e Wilder Guisao (gripe) não treinaram na manhã desta sexta-feira. Os zagueiros Breno e Luiz Eduardo seguiram o trabalho de recuperação de cirurgia com atividades na piscina.

O provável time titular neste sábado será o seguinte: Dênis; Bruno, Rodrigo Caio, Lucão e Matheus Reis; Hudson, Thiago Mendes (Carlinhos) e Paulo Henrique Ganso; Michel Bastos, Alexandre Pato e Luis Fabiano.