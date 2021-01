Com Rogério Ceni questionado, Flamengo precisa ganhar e jogar bem frente o Ceará

Rogério Ceni completa dois meses de Flamengo neste domingo. Mas, sem motivos para comemorar. Amargou eliminações na Libertadores e Copa do Brasil e chega para o duelo com o Ceará, às 16 horas, no Maracanã, sob questionamento. O time precisa ganhar para se manter vivo na briga pelo título e jogar bem para aliviar as cobranças sobre o treinador.

A metodologia de trabalho do comandante foi questionada após os dois últimos tropeços. Depois de um 0 a 0 com o Fortaleza, conselheiros ficaram bastante irritados após a virada sofrida diante do Fluminense. A reclamação é, sobretudo, pela "falta de disposição" de alguns titulares e a inoperância ofensiva.

Para piorar a situação do atual técnico, torcedores fazem coro nas redes sociais para Jorge Jesus deixar o Benfica e voltar ao clube. O português ganhou tudo em 2019 e já deixava saudades desde a época de Domenèc Torrent, demitido para a vinda de Ceni. O muro da Gávea foi pichado na sexta-feira com um pedido: "Fora RC".

Alheio às cobranças, Ceni tem mais uma missão no time carioca: provar que ainda tem o elenco na mão. Dizer que o time "perdeu por causa dos erros individuais" diante do Fluminense, pode não ter caído bem.

Os dois tropeços seguidos custaram cinco pontos do Flamengo e tiraram a chance de a equipe depender de suas próprias forças. Os cariocas estão sete pontos atrás do líder São Paulo, com um jogo a menos e o confronto direto.

Agora, o discurso é de volta às vitórias em sequência. "Se a gente quer ser campeão, tem de vencer, não tem outro resultado a não ser vencer", enfatiza o atacante Bruno Henrique, já imaginando um duelo semelhante ao clássico. "A equipe do Ceará com certeza vai vir da mesma forma que o Fluminense veio. Até bizarro falar isso, mas o Fluminense estava batendo falta do meio campo, jogando na bola parada."

O atacante garante que o time já superou o tropeço diante do Fluminense. "Não estamos abalados. A gente fica triste quando perde, nosso time é um grupo experiente e que quando acontece essas coisas chateia todo mundo", disse o atacante. "A gente tem que pensar no próximo jogo, não tem que deixar se abater, temos jogos ainda pela frente."