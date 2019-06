Com Rojas e Gómez, Paraguai encerra preparação para encarar a Argentina em BH

Com todos os 23 jogadores à disposição, o técnico Eduardo Berizzo encerrou nesta terça-feira a preparação da seleção do Paraguai para a partida contra a Argentina, nesta quarta, às 21h30, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada do Grupo B da Copa América. O volante Rodrigo Rojas, que se lesionou na estreia contra o Catar, treinou normalmente na Toca da Raposa II, o CT do Cruzeiro, na capital mineira.

Na partida de estreia no último domingo, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, o jogador lesionou o cotovelo do braço esquerdo na tentativa, sem sucesso, de evitar o segundo gol do Catar no empate por 2 a 2 entre os países. Não treinou na segunda-feira, mas nesta terça esteve em campo sem qualquer restrição médica.

Sua participação como titular vai depender do que o treinador pretende fazer contra os argentinos, que perderam na estreia para a Colômbia por 2 a 0, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Por mais marcação no meio de campo, Eduardo Berizzo pode escalar Richard Sánchez no lugar de Rojas ou de Celso Ortiz.

Quem está de volta ao time é o zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, que é o capitão do Paraguai. Ele não atuou contra o Catar por estar suspenso - foi expulso na última partida pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018, em outubro de 2017, contra a Venezuela, em Assunção. Nesta quarta-feira, fará a dupla de zaga com Fabián Balbuena, ex-Corinthians e hoje no West Ham, da Inglaterra.

Assim, a provável escalação do Paraguai para enfrentar a Argentina é: Gatito Fernández; Valdez, Balbuena, Gustavo Gómez e Arzamendia; Ortiz, Rodrigo Rojas (Richard Sánchez), Almirón e Cecílio Rodríguez; Hernán Perez e Óscar Cardozo.

Depois de encarar os argentinos, os paraguaios encerrarão a fase de grupos da Copa América neste domingo, às 16 horas, contra a Colômbia, na Arena Fonte Nova, em Salvador.