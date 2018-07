Com Romero poupado, Carille testa time do Corinthians para clássico

Com o retorno dos jogadores que estavam defendendo suas seleções pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, o Corinthians deu sequência, na manhã desta quinta-feira, aos trabalhos de preparação para o clássico com o Santos, domingo, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro. Mas Romero, embora tenha se reapresentado ao clube, não foi ao campo do CT.

O goleiro Cássio já havia retornado ao time na última quarta-feira, enquanto Fagner, Balbuena e Romero se juntaram aos companheiros nesta quinta. Romero, porém, não participou do treino no campo e realizou trabalhos regenerativos na academia após ser titular e marcar o gol do Paraguai na derrota por 2 a 1 para o Uruguai na última terça.

No treinamento, então, o atacante Clayson ocupou a vaga de Romero entre os titulares. A situação do paraguaio, porém, não preocupa e ele deve voltar a treinar normalmente nesta sexta-feira. Assim, permitirá que o técnico Fábio Carille escale a formação considerada ideal por ele para o Corinthians diante do Santos.

De qualquer forma, no treinamento desta quinta, o treinador testou a formação titular com a seguinte formação: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Jadson, Rodriguinho e Clayson; Jô. A atividade contra os reservas, realizada em campo reduzido, terminou com vitória do time principal por 3 a 0, com gols de Jô, Maycon e Clayson.

O elenco do Corinthians volta a treinar nesta sexta-feira, às 15h30, no CT Joaquim Grava.