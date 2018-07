Fluminense empata com Shakhtar na primeira partida do ano

Com a presença de Ronaldinho Gaúcho - que jogou boa parte do segundo tempo - e a estreia de quatro reforços, o Fluminense empatou com o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 1 a 1, neste domingo, em Orlando, nos Estados Unidos, pela Florida Cup, torneio amistoso que reúne nove clubes de cinco países, em seu primeiro jogo na temporada de 2016.

O time das Laranjeiras teve as estreias do atacante Richarlison (ex-América-MG) e do meia Diego Souza (ex-Sport), além do zagueiro Henrique (ex-Napoli) e do meia Felipe Amorim, que entraram no segundo tempo. Os destaques foram Felipe Amorim, que deu assistência para o gol de empate, de Magno Alves, e Richarlison. O artilheiro Fred, com dores musculares, foi poupado pelo técnico Eduardo Baptista.

Já Ronaldinho Gaúcho, que não jogava uma partida oficial desde setembro do ano passado, entrou aos 13 minutos do segundo e não fez feio. Com a camisa 100 nas costas, o meia participou de algumas jogadas e perdeu um gol incrível ao sair na cara do goleiro ucraniano Kanibolotskiy e tocar colocado no canto esquerdo para fora, rente à trave.

No primeiro tempo, o Fluminense não sentiu o peso do início de pré-temporada e tomou a iniciativa do jogo. Richarlison mostrou personalidade e teve uma grande oportunidade após cruzamento e por pouco não alcançou a bola para marcar o gol, aos 40 minutos.

Na etapa final, o clube carioca, assim como o ucraniano, fez diversas alterações. Logo aos dois minutos, o Shakhtar Donetsk abriu o placar. Após cruzamento da esquerda do brasileiro Marlos, Ferreyra finalizou de primeira, sem chances para Diego Cavalieri.

Em desvantagem, o Fluminense atacou mais e, pouco depois da chance perdida por Ronaldinho Gaúcho, conseguiu o empate. Aos 36 minutos, em jogada do estreante Felipe Amorim, a bola chegou ao atacante Magno Alves, que tocou por baixo do goleiro para decretar o resultado final do jogo.

Nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), o Fluminense volta a campo pela Florida Cup para enfrentar o Internacional.