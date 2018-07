Com Ronaldo e Dí Maria, Real Madrid perde amistoso

Em meio à disputa da Supercopa da Europa - vencida em cima do Sevilla na última terça-feira - e da Supercopa da Espanha - que começa nesta terça contra o Atlético de Madrid -, o Real Madrid disputou um amistoso neste sábado contra a Fiorentina, em Varsóvia, na Polônia. Preocupado com as duas taças de início de temporada, o técnico italiano Carlo Ancelotti mandou a campo um time recheado de reservas e o resultado disso foi a derrota de virada por 2 a 1.

Por obrigação contratual, Ancelotti teve de escalar o atacante Cristiano Ronaldo. E ele abriu o placar logo aos 4 minutos de jogo. O Real Madrid teve neste sábado a estreia de fato do goleiro Keylor Navas, destaque da Costa Rica na Copa do Mundo do Brasil, e a estreia nesta temporada do argentino Angel Dí Maria, que se mostrou muito disperso em campo e parecia demonstrar que está em seus últimos dias no clube.

A Fiorentina, em plena preparação para disputar o Campeonato Italiano e a Liga Europa, tem seus destaques e um deles marcou um belo gol para empatar o jogo. Aos 26 minutos, o centroavante alemão Mario Gomez recebeu cruzamento da direita e acertou um lindo peixinho no ângulo esquerdo de Navas. Na sequência, por pouco os italianos não viraram em um chute de primeira de Vargas, que explodiu no travessão.

Na segunda etapa, com a partida sendo mais arrastada do que jogada, a Fiorentina foi um pouco melhor e conseguiu a vitória com o gol de Marcos Alonso, aos 24 minutos, após falha do volante alemão Khedira no meio de campo.

RAMÓN DE CARRANZA Tradicional torneio de pré-temporada na Espanha, o Troféu Ramón de Carranza foi disputado neste fim de semana na cidade de Cádiz. O campeão deste ano foi o Atlético de Madrid, que neste sábado derrotou a Sampdoria, da Itália, por 2 a 0 - gols de Raul Jimenez e José Gimenez.

Nas semifinais, jogadas na sexta-feira, o atual campeão espanhol havia batido o Cádiz, time da casa que atualmente está na terceira divisão, por 1 a 0 e a Sampdoria havia derrotado o Sevilla por 2 a 0. Neste sábado, na disputa do terceiro lugar, o Sevilla ganhou dos anfitriões por 3 a 0.

Alguns clubes brasileiros já conquistaram o Troféu Ramón de Carranza. Palmeiras e Vasco são os maiores vencedores com três títulos. Atlético Mineiro, São Paulo e Corinthians ganharam uma vez cada, sendo que o clube de Parque São Jorge, em 1998, foi o último do País a levantar a taça.