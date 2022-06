Com Rony e Pablo Maia, Panini lança álbum de figurinhas do Brasileirão 2022

A Panini lançou na noite desta quinta-feira o álbum de figurinhas oficial do Brasileirão 2022 em evento realizado na zona oeste de São Paulo, com a presença de Rony, do Palmeiras, Pablo Maia, do São Paulo, e o ex-jogador Vampeta, representando o Corinthians. O livro ilustrado do maior campeonato do País estará disponíveis nas bancas e no site da editora a partir desta sexta-feira, 3.

O novo álbum conta com 540 cromos, sendo 120 deles metalizados. A publicação exibe as principais informações sobre os jogadores de cada time que disputam as séries A e B, os troféus e títulos já conquistados e o desempenho na temporada passada. Há também seção especial com os jogadores do Brasileirão que já atuaram em Copas do Mundo, como David Luiz, Hulk, Carlos Sánchez. Na capa estão destaques individuais de cinco times da Série A: Flamengo, Atlético-MG, Palmeiras, Botafogo e Fortaleza, além de um da Série B, o Ituano.

"Queremos tirar as crianças do celular, dos jogos online, e trazê-la para a socialização, troca a figurinha que falta, abrir o envelope", afirmou José Eduardo Martins, CEO da Panini, responsável pela confecção do álbum do Brasileirão há mais de 30 anos.

No evento, Rony, Pablo Maia e Vampeta atenderam aos fãs, tiraram fotos e fizeram um discurso exaltando o Brasileirão, o "campeonato mais difícil do mundo", na opinião dos três. "É uma vitrine muito grande para todos os jogadores. Quando eu sonhava em ser jogador profissional eu queria jogar o Brasileirão. É um privilégio muito grande", disse Rony. O atacante disputa a quinta edição do torneio nacional, a terceira pelo Palmeiras.

Para lançar o álbum, a Panini desenvolveu a campanha "Tem que respeitar", pensada, segundo a editora, com a ideia de reforçar o orgulho que o torcedor tem para falar do seu time e de seus jogadores favoritos.

"Diferente do ano anterior, no qual nem todos os torcedores estavam nos estádios acompanhando os times do coração, 2022 chega com uma sensação nova de pertencimento a esses espaços e de mais interação entre as torcidas! Nada melhor do que aproveitar a oportunidade para reforçar a importância de vibrar com os jogadores, respeitando a trajetória de cada time", ressaltou o CEO da Panini.

O álbum oficial Brasileirão 2022 é vendido na versão capa brochura por R$ 10,00 e capa dura por R$ 39,90. Os envelopes com cinco figurinhas são comercializados por R$ 3,50.

Álbum da Copa do Catar

A Panini lançará em agosto o álbum da Copa do Mundo do Catar. A empresa ainda não sabe quanto custará o pacotinho com os cromos, mas a intenção é fazer um grande barulho no lançamento. O Mundial deste ano começa no dia 21 de novembro. O Brasil estreia no dia 24, contra a Sérvia.

Em abril, a editora colocou no mercado o álbum "Nossa Seleção Rumo ao Qatar", que trouxe a trajetória de 29 jogadores da seleção brasileira e do técnico Tite. A coleção é um produto oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O álbum de figurinhas da Copa é lançado em mais de 150 países e o Brasil tem sido, desde 2014, o líder mundial de vendas. "Ele é um dos produtos que mais interessam à Fifa, pois quando é lançado já se começa a falar ainda mais da Copa", revela Martins. A empresa sabe também que a coleção atinge crianças e adolescentes, mas também os mais velhos, como os pais.

Ficha técnica álbum do Brasileirão 2022

Formato: 230 X 270 mm

Total de cromos: 540

Álbum brochura: R$ 10,00

Álbum capa dura: R$ 39,90

Preço do envelope: R$ 3,50