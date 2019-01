Com saída da Caixa, Ponte Preta define novo patrocinador master

A provável saída da Caixa Econômica Federal dos clubes de futebol depois da posse do presidente Jair Bolsonaro (PSL) fez a Ponte Preta ir atrás de um novo patrocinador master.

Nesta quinta-feira, a Ponte anunciou que a Pilot é quem vai estampar sua marca no lugar da Caixa. Inicialmente, o acordo vale para as quatro primeiras rodadas do Campeonato Paulista. A empresa japonesa já patrocinava o clube.

O contrato com a Caixa Econômica Federal se encerrou em dezembro do ano passado e as partes vinham discutindo a renovação. No entanto, com o novo governo, a tendência é que o banco estatal reduza seus gastos com publicidade.

"Enquanto isso (renovação) não se resolve, conversamos com a Pilot e eles concordaram em suplementar as verbas que destinam a Ponte para assumir em janeiro o patrocínio master", disse o diretor de marketing da Ponte, Eric Silveira.

Dentro de campo, o time campineiro se prepara para a estreia no Campeonato Paulista, que acontece neste sábado, contra o Oeste, às 16h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.