Com sal grosso em vestiário, Coritiba vence Avaí e quebra jejum na Série B

A delegação do Coritiba foi recebida no estádio Couto Pereira com muito sal grosso na entrada dos vestiários, em ação de torcedores supersticiosos na noite deste sábado, para afastar a má fase do time. Coincidência ou não, o time quebrou a série de três jogos sem vitória ao bater o Avaí por 1 a 0 nesta 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol foi marcado por Vitor Carvalho e a bola não chegou a tocar nas redes, gerando muitas dúvidas.

Esta também foi a primeira vitória do time paranaense sob o comando do técnico Argel Fucks, que substituiu a Tcheco na rodada passada. O time tem com 40 pontos, em décimo lugar, e ainda sonha chegar ao G4 (zona de acesso). O Avaí se manteve na quarta posição, com 45 pontos, superando o Guarani, quinto colocado, apenas no saldo de gols: 12 a 7.

O time da casa começou mais aceso, tentando fazer a pressão inicial. Mas o Avaí se apresentou como uma equipe mais bem organizada em campo, não tendo dificuldade para ter maior volume em campo. O time paranaense chegava, mas errava passes e as finalizações. Aos 21 minutos, Alecsandro ajeitou a bola de costas e tocou para Guilherme Parede que, sozinho, bateu por cima.

O Avaí chutou com perigo pela primeira vez somente aos 44 minutos, quando Daniel Amorim arriscou de fora da área e Wilson saltou para mandar a escanteio. Ainda nos acréscimos, Betão saiu jogando errado e permitiu no contra-ataque a finalização perigosa de Chiquinho. O próprio zagueiro se recuperou e aliviou a bola da pequena área.

O segundo tempo começou com mais velocidade. Cada time teve uma grande chance aos 12 minutos. O Avaí numa cabeçada de Getúlio, defendida por Wilson. O Coritiba numa bicicleta forte, que exigiu uma grande defesa de Maurício Kozlinski.

Mas o goleiro avaiano falhou na saída e gol na cobrança de escanteio e Vitor Carvalho cabeceou para o gol. Matheus Barbosa ainda salvou com o pé, porém, o auxiliar Jucimar dos Santos Dias, da Bahia, levantou a bandeira e correu em direção ao centro do campo, confirmando o gol. O lance gerou dúvidas, mesmo visto várias vezes e por diversos ângulos. Coritiba na frente aos 14 minutos.

A partir daí o jogo teve outro cenário. O Avaí se arriscou mais, enquanto o Coritiba recuou para tentar liquidar o placar num contra-ataque. O técnico Geninho tirou o volante Luan para a entrada do atacante Jones Carioca, em busca do empate. Depois colocou o experiente Marquinhos, meia que completou 37 anos e confirmou sua aposentadoria no final do ano.

Dos pés de Marquinhos saiu a melhor chance de empate do Avaí, aos 43 minutos. Ele cobrou uma falta com rapidez, Iury cruzou na área e Getúlio quase marcou de virada. Mas a sorte parecia mesmo do lado do Coritiba, em paz também com sua torcida.

Os dois times voltam a campo na sexta-feira à noite pela 30.ª rodada. O Coritiba vai receber o Juventude, às 21 horas, enquanto o Avaí vai enfrentar o Boa, a partir das 20h30.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 X 0 AVAÍ

CORITIBA - Wilson; Leandro Silva, Rafael Lima, Alan Costa (Alex Alves) e Abner; Vitor Carvalho, Wellington Simião, Jean Carlos (Guilherme) e Chiquinho; Guilherme Parede e Alecsandro (Jonathas Belusso). Técnico: Argel Fucks.

AVAÍ - Maurício Kozlinski; Iury, Airton, Betão e Capa; Luan (Jones Carioca), Matheus Barbosa, André Moritz (Luanzinho) e Renato; Getúlio e Daniel Amorim. Técnico: Geninho.

GOL - Vitor Carvalho, aos 14 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

CARTÕES AMARELOS - Guilherme Parede e Guilherme (Coritiba); Luan, Capa e Iury (Avaí).

RENDA - R$ 97.651,00.

PÚBLICO - 4.667 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).