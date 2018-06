Com Salah, delegação do Egito desembarca na Rússia para a Copa

Mais duas seleções desembarcaram em solo russo neste domingo. As delegações do Egito e da Austrália chegaram ao país da Copa do Mundo nesta tarde, pelo horário local. O desembarque egípcio foi o mais aguardado, em razão da presença do atacante Mohamed Salah, uma dos melhores jogadores da última temporada europeia.

Artilheiro do Campeonato Inglês, e um dos maiores goleadores da temporada, Salah se juntou à delegação para viajar até a Rússia - a delegação desembarcou na cidade de Grozny. Ele estava em tratamento na Espanha para tentar acelerar sua recuperação física, após sofrer lesão no ombro esquerdo na final da Liga dos Campeões, no dia 26 de maio.

Maior aposta do Egito no Mundial, Salah ainda não sabe se terá condições de jogar a estreia da sua seleção, contra o Uruguai, na próxima sexta, em Ekaterinburg. Em recente entrevista, ele disse que tinhas boas chances de estrear. Mas, neste fim de semana, o médico da seleção reduziu as probabilidades de isso acontecer.

No Grupo A da Copa, o Egito enfrentará também na primeira fase a anfitriã Rússia e a Arábia Saudita, nos dias 19 e 25, respectivamente.

Pouco depois da chegada dos egípcios, foi a vez do desembarque da Austrália. Os "socceroos", como são chamados, aterrissaram na cidade de Kazan. No Grupo C, os australianos vão estrear contra a França, no dia 16, na mesma cidade. Depois, o time da Oceania vai encarar a Dinamarca e o Peru, nos dias 21 e 26, respectivamente.