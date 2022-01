Com Salah em campo, Egito perde da Nigéria na Copa Africana de Nações

Nem mesmo um finalista do prêmio de melhor do mundo pôde evitar a derrota do Egito em sua estreia na Copa Africana de Nações. O time de Mohamed Salah foi superado pela Nigéria por 1 a 0, nesta terça-feira, pela primeira rodada do Grupo D. A competição é disputada em Camarões.

O único gol da partida, realizada no Stade Roumde Adjia, na cidade de Garoua, foi marcado por Kelechi Iheanacho, aos 30 minutos do primeiro tempo. O jogador do Leicester City acertou belo chute e marcou um golaço, deixando os nigerianos na liderança da chave, com três pontos.

A seleção do Egito era considerada a favorita e não somente por contar com Salah, do Liverpool, entre os titulares. O time nigeriano vinha de semanas de turbulência, às vésperas do início da Copa Africana, que começou no domingo. A seleção da Nigéria havia demitido o técnico Gernot Rohr.

Além disso, estava sem o atacante Victor Osimhen, vetado por lesão. Para piorar, o time não conta com os atacantes Emmanuel Dennis e Odion Ighalo, que não foram liberados pelos seus clubes para a disputa da competição internacional.

Apesar das baixas, a seleção nigeriana dominou o jogo, principalmente no primeiro tempo. E teve oportunidades para aumentar a vantagem no placar na reta final da partida.

Em outro jogo da chave, Sudão e Guiné-Bissau empataram sem gols. As duas equipes têm agora um ponto e dividem a segunda colocação da chave. Os egípcios, ainda sem pontuar, ocupam o quarto e último lugar do grupo.

Houve jogo também pelo Grupo E nesta terça. E envolvendo a Argélia, seleção atual campeã da Copa Africana. Mas a estreia dos defensores do título ficou aquém do esperado. Não passaram do 0 a 0 com Serra Leoa, na estreia.