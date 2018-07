Com salário de R$ 350 mil, Jô acerta contrato com o Corinthians

O atacante Jô é o novo reforço do Corinthians. O jogador assinou contrato válido por três temporadas nesta segunda-feira e já participou de treinamentos no CT Joaquim Grava. Ele será apresentado durante a semana, mas só poderá atuar em 2017.

Pelo acordo, o Corinthians pagará R$ 350 mil de salários para o atacante, que participará dos treinamentos com os novos companheiros, mas só poderá ser aproveitado pelo técnico Oswaldo de Oliveira na próxima temporada. Anteriormente, o Corinthians havia acertado a contratação do atacante Luidy, do CRB, que só chega no fim do ano.

Jô tem 29 anos e estava no Jiangsu Suning, da China, clube que ele acertou a saída no começo do semestre. Ele estava treinando por conta própria em Belo Horizonte e chegou a receber algumas sondagens, mas o Corinthians foi quem demonstrou maior vontade em contar com ele.

O atacante retorna ao clube onde apareceu em 2004. Ele é o atleta mais jovem a ter atuado pelo time principal do Corinthians e também o mais novo a marcar um gol, com apenas 16 anos.

Embora o Corinthians ainda não tenha confirmado o acerto, o meia Giovanni Augusto, que concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, revelou que o atacante já estava no CT Joaquim Grava e lembrou os tempos em que atuava com ele no Atlético-MG e o fato de ambos terem criado muitos problemas extracampo no passado.

"Ele assume isso, acho legal. Eu já passei por isso também. Era complicado na noite, mas são fases. Graças a Deus nós acordamos a tempo para a vida. Ele está mais tranquilo e mais sossegado. Dá para ver que mudou. É um cara de energia boa, fico feliz que ele mudou. Espero que chegue para fazer a diferença", disse o meia, autor do gol de empate na partida contra a Chapecoense, sábado passado.

Depois de surgir no Corinthians, Jô se transferiu para o CSKA Moscou-RUS, Manchester City-ING, Everton-ING, Galatasaray-TUR, Internacional, Atlético-MG, Al-Shabab-EAU e Jiangsu Suning.