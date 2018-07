Com salários atrasados, atletas do Santa Cruz entram em greve

Além do Vila Nova-GO, outro time fez greve nesta quinta-feira, véspera da 30.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, por causa de atrasos salariais. Há dois meses sem receber, os jogadores do Santa Cruz resolveram não treinar nesta quinta, em antevéspera do jogo diante do Vasco, que pode colocar a equipe na briga por uma posição entre os quatro primeiros colocados. Devido ao ocorrido, a diretoria do clube radicalizou e ameaçou até rescindir o contrato dos atletas.

Após uma reunião nesta quinta-feira, os jogadores deveriam subir a campo para iniciar o treinamento, que estava marcado para as 15h30. Porém, uma hora depois, os atletas começaram a deixar o Estádio do Arruda, o que irritou o coordenador técnico Sandro Barbosa.

O profissional afirmou que foi pego de surpresa e que iria conversar com cada um para saber o motivo do ocorrido. Já o diretor Constantino Júnior foi mais enfático e afirmou que quem não treinar estará fora. "Vou ser muito sincero: não entendi mesmo essa situação, mas não quero comparar - aqui - o Santa Cruz com outros clubes que estão há seis, sete meses sem receber", comentou Sandro Barbosa.

O elenco já havia discutido com a diretoria sobre salários e bichos e até chegaram a um acordo anteriormente. Um mês depois, porém, os jogadores não aceitaram a demora no pagamento da dívida e resolveram boicotar o treino desta quinta-feira. Sandro Barbosa garantiu que o Santa Cruz está fazendo o possível para arcar com os vencimentos dos atletas.

Nesta sexta-feira deve ser realizada uma nova reunião entre jogadores e diretoria para tratar sobre o ocorrido. A tendência é que cheguem a um acordo e que o treino seja realizado normalmente. Porém, uma greve não está descartada e a participação da equipe na partida diante do Vasco está ameaçada.