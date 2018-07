Com salários atrasados, elenco do Juventude não treina Com salários atrasados, os jogadores do Juventude, que disputou a Série D do Campeonato Brasileiro, fizeram uma paralisação nesta terça-feira. Em protesto contra a situação financeira, os atletas foram até o Estádio Alfredo Jaconi para o treino da tarde, se reuniram no vestiário, e voltaram de lá sem o uniforme de treino, indo todos embora sem passar pelo gramado.