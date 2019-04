Com salários atrasados, vascaínos fazem pronunciamento; Galhardo é dispensado

Nem tudo foi comemoração após a vitória por 2 a 1 sobre o Bangu e a classificação do Vasco à final do Campeonato Carioca na tarde deste domingo. Ainda no Maracanã, boa parte do elenco se dirigiu até a sala de imprensa para um pronunciamento rápido sobre as polêmicas que envolveram o clube antes do duelo.

Quem assumiu o microfone foi o zagueiro Leandro Castán, que ficou de fora da partida por conta de uma lesão. O elenco vascaíno decidiu falar depois de uma reunião de 1h30min no vestiário junto com o técnico Alberto Valentim, o presidente Alexandre Campello e o diretor de futebol Alexandre Farias.

"Houve uma reunião na sexta-feira no CT. Vazou que quatro jogadores cobraram o diretor. Isso incomodou a gente. Não é verdade. Eu fui um dos que falei. Estávamos resolvendo tudo internamente. Respeitamos a instituição. Quero deixar claro isso. A equipe se concentrou para esse jogo. São informações que estão vazando e atrapalhando. Estamos aqui para defender esses jogadores. O Maxi é muito importante para a gente, o Luiz (Gustavo) ano passado ajudou a gente para caramba, o Pikachu foi artilheiro do time... O grupo é fechado, é unido e todo mundo sabe que só assim faremos diferente do ano passado", comentou o jogador.

O Vasco viveu dias turbulentos antes da semifinal do Campeonato Carioca. Tudo começou na sexta-feira quando o elenco decidiu não se concentrar para a partida por causa dos atrasos de salários. No dia seguinte, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, se reuniu com o elenco para falar os problemas financeiros e os jogadores acabaram voltando atrás e indo para a concentração.

O argentino Maxi López se recuperava de problema nas costas e havia pedido para não entrar em campo. Após a reunião com o mandatário, ele mudou de ideia e falou com a comissão técnica para jogar, mas acabou cortado da convocação, assim como Thiago Galhardo, que foi barrado sem ter motivo aparente.

"Da forma que saiu não é verdade. Não foram quatro jogadores que conversaram e reivindicaram. Todo mundo procurando o melhor para o Vasco, cada um na sua função. O Pikachu não está em segundo plano. Preferi colocar o Yan (Sasse), Raul e Lucas Santos no jogo. Maxi treinou com a gente parte da quinta, sexta o tempo todo, se sentindo melhor, mas a gente tem protocolo para seguir. Claro que queria ter todos à disposição, mas tem que resguardar o atleta", acrescentou Valentim, que tentou evitar durante toda coletiva a comentar sobre problemas internos.

GALHARDO É DISPENSADO

Também na noite deste domingo, o Vasco anunciou, por meio de curta nota oficial, que o meia Thiago Galhardo foi dispensado. O clube se limitou a justificar que, "por decisão da diretoria", ele "não faz mais parte dos planos do clube".

Galhardo é apontado como um dos jogadores que organizaram a reunião da última sexta-feira, quando teria tido participação ativa na conversa com os dirigentes. O jogador também estava incomodado por não ter sido procurado pela direção para tratar da renovação do seu contrato, que iria até o final deste ano.

No sábado, o atleta também foi cortado por Valentim do grupo de jogadores relacionados para enfrentar o Bangu, depois de ter figurado em uma lista inicial montada pelo treinador. Porém, em conflito com os cartolas vascaínos, ele foi substituído pelo lateral Claudio Winck nesta listagem.